Lotte's profielwerkstuk is een zelfgeschreven carnavalslied

Als je van Drunen naar Aalst fietst, heeft de wind minstens een uur vrij spel om je hoofd leeg te maken. Dan ontstaat er vanzelf ruimte voor nieuwe invallen, ideeën. Zo popte er een paar maanden geleden bij Lotte Keijnemans een melodietje op. Klonk aardig, vond de Havo-leerlinge van het d'Oultremontcollege in Drunen.

Zelf schrijven

Het was niet helemaal toevallig dat het deuntje bij haar binnenwaaide. Lotte: ,,Voor mijn examen moet ik voor Nederlands een profielwerkstuk maken. Ik heb gekozen voor een carnavalslied. Mensen interviewen om te horen wat er allemaal bij komt kijken, en ik moest zelf een nummer schrijven. Dus was ik er al behoorlijk mee bezig, vooral met die melodie."

Eén pijler stond. Maar meer was nodig om een degelijk fundament onder een lied te zetten. Een tekst, muziek componeren. ,,Ik vond dat het moest gaan over de examens, online lessen, hoe graag dat je juist dit schooljaar samen wilt afsluiten. Dat op papier zetten was lastig."

Op zoek naar hulp

Aangeklopt bij de conciërge, Leander Roestenberg. ,,Hij heeft in een bandje gezeten, weet een beetje hoe dat schrijven werkt. Heb ik veel aan gehad." Ook Ardin van Veen uit Aalst, die al eens een carnavalsplaat had opgenomen, betrok ze bij dit project.

De melodie moest omgezet worden in tonen. Ook daarvoor zocht Lotte (16) hulp. ,,Ik zit al tien jaar bij de fanfare hier in het dorp. Dus heb ik onze dirigent benaderd, Wolbert Baars. Die heeft de audio geregeld." Alles was klaar, alleen moest het nummer nog worden ingezongen. No way dat Lotte dat zelf ging doen. ,,Ik zing hartstikke vals."

‘Ik zing hartstikke vals’

Lotte deed via Facebook een oproep: zanger gezocht voor spiksplinternieuw carnavalsnummer. Er werd maar liefst 183 keer op gereageerd. Dan moet je gaan selecteren, maar dat viel mee. ,,Een van de eersten was een zanger van een carnavalsduo. Op YouTube naar geluisterd, klonk goed. Die mag het gaan doen." Daarna gaat Samen examen van Lotte online op YouTube en Spotify.

Uiterlijk 3 februari moet Lotte haar profielwerkstuk inleveren. Ze hoopt dat het nummer en al het werk dat ze ervoor heeft geleverd ook de mondhoeken van de docenten laat krullen. ,,Ik kan een goed punt wel gebruiken, want dan bouw ik compensatie op en is de kans op slagen groter." Waar ze vooral trots op is? ,,De melodie. Het is niet gejat of zo, maar origineel."