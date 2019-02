Love is in the air op Valentijnsdag

Afgelopen augustus vertrokken de ooievaars richting Afrika en nu in februari keren ze weer terug. Niet zozeer naar elkaar, maar vooral naar het nest dat ze zo vertrouwd is. Waarbij de vaste volgorde is: hij eerst - om eventuele krakers buiten de deur te houden - en zij korte tijd daarna.

En dan is het óók nog Valentijnsdag

Als de broedplaats weer gefatsoeneerd is, kunnen de eieren er in en duurt het zo'n 33 dagen voordat ze uitkomen. En dan is het óók nog Valentijnsdag. Geen cadeau's, bloemen of een kaart, maar simpelweg veer aan veer samen gelukkig zijn.