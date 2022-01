Luierafval scheiden scheelt jaarlijks 6 kilo restafval per persoon

Wonen waar ooit Huis te Delwijnen stond; dorp krijgt er op De Poort vijf nieuwe huizen bij

DELWIJNEN - Pal naast de 19de-eeuwse vluchtheuvel in Delwijnen, op een locatie die in het dorp De Poort wordt genoemd, wonen binnenkort weer mensen. Er wordt druk gebouwd aan vijf nieuwe woningen en daar is in Delwijnen - in de hele Bommelerwaard eigenlijk - veel behoefte aan.

