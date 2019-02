Maakt Gelderse bakker Verba weer het lekkerste Brabantse worstenbroodje?

Eén op de vier is niet gevacci­neerd in voormalige gemeente Neerijnen

9:35 WAARDENBURG/HAAFTEN - De vaccinatiegraad in de voormalige gemeente Neerijnen lag in 2018 op 76 procent. Dat betekent dat één op de vier inwoners niet was ingeënt. De vaccinatiegraad in de meeste gemeenten in Nederland ligt boven de 90 procent.