Maasdriel belooft beterschap na kwestie De Vries

Daar was in de loop der jaren al met heel wat mensen over gesproken. Bij het interne onderzoek en bij de toetsing daarvan door de externe deskundigen Elzinga en De Haan bleek echter dat lang niet alles goed in de Maasdrielse archieven was opgeslagen. En dus ook niet terug te vinden. Zo werd bijvoorbeeld niet altijd helder wie wanneer met wie over de zaak had gesproken en wat er besproken was. Volgens het college is de gemeente nu bezig met een nieuw systeem. ,,We zullen daarbij extra aandacht besteden aan het archiveren van documenten en het bijhouden van gespreksnotities.” En nog dit jaar gaat de gemeente het systeem testen ‘met een aantal complexe dossiers’.