Maasdriel doet beroep op kennis dorpsraden in nieuwe actie tegen zwerfafval

‘Kunstgras recyclen kan wel degelijk’, dus gaan Maasdriel­se matten ook naar Denemarken

15 april HEDEL/VELDDRIEL/DONGEN - De bergen afgedankte kunstgrasmatten die her en der verrijzen, bezorgen lokale bestuurders kopbrekens, zo ook bij twee locaties in de gemeente Maasdriel. Er zijn nauwelijks faciliteiten om ze te recyclen. Het Deense bedrijf Re-Match is erin gespecialiseerd. ,,Producenten malen niet om hergebruik. De wil om daarin te investeren ontbreekt’’, zegt oprichter Dennis Andersen.