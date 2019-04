Maasdriel gaat, met sneer naar Bommel, aan de slag met beleid arbeidsmigranten

Update Voorpui aan gort na ramkraak bij camerawin­kel in Waarden­burg: ‘Voor een buit van een paar honderd euro’

24 april WAARDENBURG - Bij de onderneming Camera-Tweedehands.nl in Waardenburg is in de nacht van dinsdag op woensdag een ramkraak gepleegd. Dat gebeurde rond de 04.35 uur. De zaak is flink beschadigd. ,,Voor een buit die slechts een paar honderd euro waard is.”