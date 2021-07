Maasdriel gaat misgelopen verblijfsbelasting arbeidsmigranten verhalen op huisvesters

Verblijfsbelasting is eigenlijk hetzelfde als toeristenbelasting, maar geldt dus breder dan de dagjesmensen die in Maasdriel verblijven. De toestroom aan arbeidsmigranten is zo groot, dat Maasdriel veel werk heeft aan de registratie van deze mensen, terwijl dat eigenlijk niet hoeft. ,,We moeten proberen het geld binnen te halen waar we werk voor verzetten", vindt de VVD.

Situatie verslechterd

Het CDA is ongerust over de uitkomst van een poll onder inwoners. Van de mensen die hebben gereageerd zegt 50 procent dat de situatie rond arbeidsmigranten in hun wijk is verslechterd sinds de gemeente in 2019 deze werkkrachten in beeld probeert te krijgen en huisvesting op orde probeert te krijgen. ,,Het lijkt erop dat het overtal aan mensen niet afneemt in huizen waar eigenlijk maar vier mensen mogen wonen. Terwijl dat wel de bedoeling is.”

Ook met grootschalige huisvesting gaat het niet goed, zei VVD’er Ko Hooijmans. ,,In diverse kernen zien we dingen gebeuren die mensen not done vinden.” Ondanks aandringen van Bart de Leeuw van Samen Sterk Maasdriel, wilde hij in het openbaar niet op details ingaan. ,,U weet donders goed waar ik het over heb.”