Maasdriel gaat plan maken voor ‘aardgasvrij in 2050'

Hoe verwarm je in de toekomst de 10.000 huizen in Maasdriel zonder gebruik te maken van aardgas? Op die vraag hoopt de gemeente, samen met allerlei betrokken partners, het antwoord te gaan vinden. ,,Het jaar 2050 is dichterbij dan je denkt", zegt wethouder Erik van Hoften. ,,Het wordt een enorme operatie, waar we nu al over na moeten gaan denken. Hoe gaan we dit doen en in welke volgorde?”