Maasdriel heeft volgend jaar 1,9 miljoen te besteden

Anders inzamelen restafval ging bij Avri van meet af aan mis; ‘het venijn zat in de start’

7:15 ZALTBOMMEL/GELDERMALSEN - Inwoners van Rivierenland scheiden hun afval beter dan ooit. Het doel om per huishouden maximaal 75 kilo restafval in te leveren is in een jaar tijd ruimschoots gehaald. De omschakeling van restafval ophalen naar het wegbrengen van vuilniszakjes naar ondergrondse containers ging echter niet bepaald van een leien dakje.