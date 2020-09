Maasdriel is grip op de zorg een heel eind kwijt, politiek buigt zich over verbeterplan

Ook Hedels gezin begon nieuw leven in ‘Brabants dorp’ in Amerika

27 september ZALTBOMMEL/HEDEL - Brabanders die in de vorige eeuw naar Amerika emigreerden en in Little Chute (Wisconsin) een compleet Brabants dorp nabouwden. Ook een Hedels gezin streek er neer. De Zaltbommelse filmmaker Diny van Hoften maakte er een documentaire over.