Maasdriel is ontevreden over resultaten tuinbouwplan

KERKDRIEL - Het concentreren van tuinbouwbedrijven in speciale gebieden wil in de gemeente Maasdriel maar niet vlotten. Er is amper resultaat, terwijl Maasdriel wel al jaren meebetaalt aan de uitvoering van deze herstructurering. De politiek is het zat.

Over het Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB) is de gemeente Maasdriel al een tijdje niet tevreden. Het proces, dat in 2011 van start ging en uiteindelijk moet leiden tot de concentratie van de tuinbouwsector in speciaal daarvoor aangewezen gebieden, heeft in Zaltbommel al de nodige resultaten opgeleverd, maar in Maasdriel niet.

Stok achter de deur

Daar moppert de lokale politiek al langer over, maar donderdagavond besloot de gemeenteraad om het protest wat meer kracht bij te zetten. De begroting voor het PHTB moest goedgekeurd worden, maar dat gebeurde niet. Maasdriel stelde dat besluit uit en wil met deze stok achter de deur nu eerst praten over hoe het verder moet.

Basis voor dat gesprek is het onderzoek dat vorig jaar door Bureau Berenschot is uitgevoerd. Dat bevat ook een doorkijkje naar de toekomst. Het eindrapport is al een jaar af, maar is in Maasdriel nog niet besproken. Burgemeester Henny van Kooten wil daar nu haast mee maken, zo liet hij donderdagavond weten.

Grote Ingh

Concentratie van tuinbouwbedrijven zou in Maasdriel in eerste instantie moeten plaatsvinden in gebied de Grote Ingh bij Kerkdriel. Dat daar niets is gebeurd, ligt overigens niet alleen aan het PHTB. Diverse plannen van het bureau zijn de revue gepasseerd maar werden steeds afgeschoten. Een poging om belanghebbenden vervolgens zelf met ideeën te laten komen, mislukte eveneens.

Maasdriel heeft ook nog een reserve-tuinbouwgebied, langs de A2 bij Velddriel. Maar dat komt pas in beeld als de Grote Ingh is afgerond.

Doelen