Maasdriel krijgt schadeclaim van 6,7 miljoen euro om de oren

KERKDRIEL - De gemeente Maasdriel heeft 6,7 miljoen euro schadevergoeding overgemaakt aan de projectontwikkelaar die het bouwplan Rubens in Rossum zou bouwen. Door de bouwcrisis en de keuzes die de gemeenteraad toen maakte, is de woonwijk na al die jaren nog steeds niet gerealiseerd.

De rechter besloot half oktober dat Rubens Ontwikkeling B.V. schade heeft geleden door het jarenlange proces hierover. Er was volgens wethouder Peter de Vries 10 miljoen geclaimd, maar uiteindelijk is de rechter op 5,5 miljoen euro uitgekomen. Met rente erbij is dat 6,7 miljoen euro. Het geld moest binnen twee weken worden overgemaakt en dat is volgens wethouder financiën Jan-Hein de Vreede inmiddels gebeurd.

Aanslag op reserves

Het college van burgemeester en wethouders is enorm in mineur. Voor een kleine gemeente als Maasdriel is 6,7 een gigantisch bedrag. ,,Het doet een aanslag op onze reserves", legt wethouder financiën Jan-Hein de Vreede uit. ,,Dat geld was bedoeld om leuke dingen van te doen.”

Door deze ontwikkeling komt de behandeling van de gemeentebegroting 2020 aanstaande donderdag in een ander daglicht te staan. De financiële positie van de gemeente ziet er nu ineens aanzienlijk minder florissant uit.

Beroep is nog mogelijk

De gemeente Maasdriel kan nog in beroep tegen de uitspraak van de rechter en op die manier proberen om het geld (gedeeltelijk) terug te krijgen, maar heeft daar nog geen besluit over genomen. ,,We moeten dit heel goed uit gaan zoeken en de voors en tegens tegen elkaar af gaan wegen", zegt wethouder Peter de Vries. ,,Aan een beroep kleven namelijk ook risico's. We hebben drie maanden de tijd om ons hierop te beraden.”

Het bouwplan Rubens in Rossum, waarin 154 huizen waren gepland, stamt uit de tijd dat het niet op kon met de woningbouw. ,,Toen kwam in 2012 de crisis en viel alles stil", legt De Vries uit. ,,We hadden in Rossum nog een bouwplan: Weteringshoek. ,,In 2014 besloot de gemeenteraad om dat eerst uit te voeren.” Plan Rubens belandde op de plank.

Onvoldoende aangetoond

De rechtbank oordeelde dat de gemeente onvoldoende heeft aangetoond dat plan Rubens tussen 2012 en 2018 bestuursrechtelijk of economisch niet uitvoerbaar was. Vervolgens heeft de rechtbank geoordeeld dat de gemeente al die tijd geen actie heeft ondernomen om de uitvoering van de overeenkomst met Rubens Projectontwikkeling B.V. alsnog mogelijk te maken.