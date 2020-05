Maasdriel moet het langst op ambulance wachten; extra mensen en materieel wegen niet op tegen stijging spoedritten

KERKDRIEL - Wie in Maasdriel in geval van nood een ambulance belt, moet gemiddeld het langst wachten van de gemeenten in Gelderland-Zuid. Door de bank genomen duurt dat 10 minuten en 20 seconden. Dat is ruim 2 minuten langer dan het gemiddelde in het gebied van de ambulancedienst.

Dat gemiddelde is 8 minuten en 3 seconden. In de gemeente Zaltbommel scoren de ambulances beter dan in Maasdriel. Daar is de ziekenwagen bij een spoedrit gewoonlijk na 8 minuten en 45 seconden ter plaatse.

Gelderland-Zuid heeft vorig jaar extra ambulances laten rijden en meer medewerkers ingezet om de prestaties te verbeteren. Maar er zijn zoveel extra spoedritten geweest dat de uitbreiding van mensen en materieel niet heeft mogen baten om dichter in de buurt van de landelijke norm te komen. Die richtlijn is dat een ambulance in 95 procent van de spoedritten binnen 15 minuten op de plaats van bestemming zijn.

Quote We hebben onze prestaties in elf van de veertien gemeenten stabiel gehouden of zelfs verbeterd. Ik zou dan ook willen spreken van een mooie prestatie Dennis van Zanten, Ambulancedienst Gelderland-Zuid

De ambulances lukte dat in 2019 in een kleine 93 procent van en dat was iets lager dan in 2018. Dennis van Zanten, verantwoordelijk voor de ambulancedienst is toch tevreden. ,,We hebben onze prestaties in 11 van de 14 gemeenten stabiel gehouden of zelfs verbeterd, ondanks de toenemende vraag. Dit hadden we niet kunnen doen zonder de extra ambulances en medewerkers. Dan hadden we veel verder gezakt ten opzichte van de norm. Ik zou dan ook eerder willen spreken van een mooie prestatie.” Ook wijst hij erop dat het bij 600 spoedritten extra is gelukt om binnen het kwartier te blijven.

Meer spoedmeldingen tegelijk

Steeds vaker komen spoedmeldingen tegelijk binnen via 112. Dan moeten ambulances soms van verder weg komen. Bij een melding in Brakel bijvoorbeeld vanuit Geldermalsen in plaats van Zaltbommel. Dit leidt vanzelf tot langere aanrijtijden.

Door de vergrijzing zal het aantal ritten blijven groeien. Van Zanten zoekt mogelijkheden voor verbetering. ,,Mensen die hulp nodig hebben, maar van wie het leven niet in gevaar is, kunnen we op een andere manier vervoeren. Zo houden we ambulances vrij voor spoedritten.”

Alle hens aan dek

Door corona is het bij de ambulancedienst alle hens aan dek. De ambulances vervoeren nu wel veel mensen met een verdenking van corona. Dat brengt veel extra werk met zich mee, zoals het desinfecteren van de ambulances na elke rit.

De Gelderse ambulancediensten beginnen overigens samen met de huisartsenposten een eigen zorgcentrale om ambulances aan te sturen. Opvallend, want in Apeldoorn opent binnenkort een 112-meldkamer voor Gelderland en Overijssel.

Het was de bedoeling dat die meldkamer politie, brandweer en ambulances voor hulp voor de twee provincies - de eenheid Oost-Nederland - zou aansturen. Dan zouden ambulanceritten moeten worden afgestemd met 17 ziekenhuizen en 23 huisartsenposten.

Huidige schaal is behapbaar

Dat gaat voor de meeste ambulanceritten niet werken, denkt Mac Honigh, projectleider van de regionale zorgcentrale. De Gelderse ambulancediensten vinden de schaal van hun werkgebied beter behapbaar.

Kritiek is er ook. Rob Slappendel, voorheen verbonden aan de Sint Maartenskliniek in Nijmegen, vindt dat de coronacrisis juist aantoont dat er uniforme afspraken moeten worden gemaakt en niet afzonderlijk met elk ziekenhuis en elke huisartsenpost. Eenduidigheid is volgens hem een goed argument om de regie juist bij de nieuwe 112-meldkamer in Apeldoorn te laten.