Maasdriel moet meer oog hebben voor scheepswerf Heerewaarden

Kliko's ingezet voor actie tegen hard rijden in Velddriel; ‘Voorstraat heeft te weinig van een weg door een wijk’

26 juni VELDDRIEL - ,,Zo simpel. Dat we er niet eerder aan hebben gedacht.” Mareille van der Horst kan er niet over uit dat het zo eenvoudig is om actie te voeren tegen hardrijders in de Voorstraat in Velddriel. Plak stickers op de Avri-kliko's en om de week is er een moment dat het de weggebruikers duidelijk wordt dat de buurt harder dan 30 niet op prijs stelt.