Maasdriel morrend akkoord met extra geld voor meldpunt kindermishandeling

Trompettis­te Maite Hontelé is in de race voor Latin Grammy Award

10:31 LAS VEGAS/HAAFTEN - Een spannende dag voor de Nederlandse trompettiste Maite Hontelé. Vandaag worden in Las Vegas de Latin Grammy Awards uitgereikt. Hontelé, die opgroeide in Haaften, is met haar album Cuba Linda genomineerd voor de prestigieuze prijs in de categorie ‘Best Salsa Album’.