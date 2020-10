Maasdriel pompt veel geld in Kasteelplein; de ruïne van Hedel brokkelt af

HEDEL - Ruim 360.000 euro voor de verfraaiing van het kasteelplein in Hedel. Het is een van de grotere investeringen die de gemeente Maasdriel voor 2021 op stapel heeft staan. De inwoners van Hedel zijn nauw betrokken bij het plan, dat dit najaar een definitieve vorm moet krijgen.

De kasteelruïne van Hedel is een merkwaardig fenomeen. Een ruïne is het namelijk niet meer. De contouren van het kasteel zijn in de jaren ‘80 van de vorige eeuw zichtbaar gemaakt door ze op te metselen. De echte ruïne bevindt zich daaronder. De ingreep van 40 jaar geleden was bedoeld om de resten te beschermen. Het probleem is echter dat het opgemetselde kasteel nu ook aan het afbrokkelen is. ,,Het was destijds allemaal niet zo handig gemaakt”, aldus Marco Bon van de werkgroep Kasteelplein.

Ruïne op de ruïne

De ‘ruïne op de ruïne’ en de centrale en historische plek in het dorp was drie jaar geleden aanleiding voor mensen uit het dorp om de werkgroep Kasteelplein in het leven te roepen. Die ging plannen bedenken voor deze bijzondere plek. Sinds vorig jaar heeft de werkgroep op aandringen van de gemeenteraad extra steun gekregen van de gemeente Maasdriel. Daarmee is het project in een stroomversnelling gekomen.

Aandacht voor het hele plein

Begin oktober konden Hedelnaren en andere belangstellenden tijdens een bijeenkomst reageren op de dingen die zijn bedacht. Een landschapsarchitect van Buro Lubbers uit Vught heeft de Hedelse inbreng verzameld. De op- en aanmerkingen worden nu verwerkt in een definitief plan. Uitkomst is dat er breder naar de plek wordt gekeken dan alleen de kasteelruïne. Het hele plein moet beter tot zijn recht komen, maar dat betekent ook dat er wat meer tijd nodig is om tot een besluit te komen. Niet in december, zoals de bedoeling was, maar begin 2021.

Volledig scherm Een ingekleurde ets van kasteel Hedel, zoals het er rond 1730 uit moet hebben gezien, een kleine 70 jaar voordat de Fransen het verwoestten. © collectie Regionaal Archief Rivierenland

Verwoest in twee oorlogen

Op een geschiedenis van zeven eeuwen is dat niet zo’n punt. Het kasteel heeft er sinds de 14de eeuw gestaan. Er waren twee oorlogen voor nodig om het gebouw weg te vagen. In 1794 waren het de Fransen die het grootste deel verwoestten. De voorburcht bleef behouden en hield het nog 151 jaar vol. Door de ligging van Hedel aan de frontlinie vanaf najaar 1944 ging ook het laatste stuk van het kasteel verloren.