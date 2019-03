Maasdriel vindt drie windmolens te veel, maar zou er acht moeten hebben

Video ‘Grootste optocht ooit’ na verwoesten­de brand in Zaltbommel: hulp uit hele land

28 februari ZALTBOMMEL - Ondanks, of misschien wel juist door, de verwoestende brand twee weken geleden is de carnavalsoptocht in Zaltbommel ‘groter dan ooit’. Er rijden zaterdag weliswaar maar zes of zeven inderhaast opnieuw opgetuigde praalwagens, maar er hebben zich meer dan twintig zogenoemde loopgroepen aangemeld.