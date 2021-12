Maasdriel voorkomt dat tegenstanders bouw windmolens bij Hoenzadriel kunnen dwarsbomen

Molens langs de A2 bij Zaltbommel draaien dit jaar nog niet

ZALTBOMMEL - Tegen de verwachtingen in zullen de drie windmolens van Windpark Bommelerwaard-A2 dit jaar nog niet draaien. Het wachten is op de computer die nodig is om de turbines in te regelen en in de gaten te houden. Het noodzakelijke apparaat komt begin januari binnen, verwacht Hein de Kort van het windpark.

5 december