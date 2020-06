Maasdriel wil ligging aan de Maas beter benutten

Vrijwel alle dorpskernen van de gemeente Maasdriel liggen aan de Maas. Toch moet je als bezoeker best moeite doen om dat te ervaren. Dat komt omdat in het verleden met de rug naar de Maas gebouwd is; de rivier ligt als het ware verstopt in de achtertuin.

Wensen

Dat moet anders, meent het college. Het Masterplan Maas, dat woensdagavond voor de eerste keer door de lokale politiek werd besproken, is een visie op hoe het op termijn beter en mooier kan. ,,Een stip op de horizon", schetste wethouder Peter de Vries de bedoeling van het stuk, waarin een behoorlijk aantal wensen staat beschreven.

Zoals het versterken van de strook langs de Maasarm bij Kerkdriel. Daar gebeurt momenteel overigens al veel. Zo bouwt EuroParcs het terrein van voormalig camping Maaszicht om tot een luxe resort met vakantiehuizen, en lopen er gesprekken tussen de gemeente en EuroParcs over zwembad De Kreek. In het Masterplan Maas wordt zelfs gesproken over een hotel.

Verbinding met het water

Maar niet alleen in Kerkdriel, ook in Alem en Heerewaarden vraagt het rivierfront om aandacht. Ook daar is de verbinding met het water gewenst, al moeten mogelijkheden daarvoor nog wel onderzocht worden. Verder leven er ideeën over een belevingscentrum bij Sint Andries, over het herstel van kleinschalige rivierlandschappen bij Alem en Hoenzadriel, over het aanleggen van nieuwe natuur in de Piekenwaard en over het laten varen van pontjes voor langzaam verkeer.

Recreatiegebied De Zandmeren wordt gezien als dé toeristische hotspot. De afgelopen jaren is daar al veel verbeterd maar er zijn nog meer plannen, zoals het bouwen van woningen en het aanleggen van een boulevard. Die kunnen echter pas worden uitgevoerd als de zandwinbedrijven die daar nu gevestigd zijn vertrekken, en de bereikbaarheid van het gebied verbetert.

Deze zaken zijn dan ook in het Masterplan opgenomen, al erkent wethouder De Vries dat dit lastige punten zijn. Over de zandwinbedrijven en de aanleg van een rondweg om Kerkdriel wordt immers al veel langer gesproken. Tot op heden zonder succes.

Hedel, Ammerzoden en Well

De Maasdrielse politiek steunt de gedachte achter het masterplan, zo bleek woensdagavond in de commissie Ruimte. De Maas beter benutten, daar is niemand op tegen. Maar op de inhoud van het plan was wel de nodige kritiek. Zo snappen de fracties niet waarom het plan niet over de hele gemeente gaat. De dorpen ten westen van de A2 worden nauwelijks genoemd, terwijl Hedel, Ammerzoden en Well ook aan de Maas liggen.

Wethouder De Vries kreeg woensdagavond dan ook de opdracht om het Masterplan Maas uit te breiden. Hij moet ook nog onderzoeken wat de mogelijkheden ten westen van de A2 zijn. Daarnaast kreeg hij ook nog wat tips mee, zoals het autoluw maken van de dijken en het aanpakken van het hard varen op de Maas en de Maasarm.

De Vries beloofde na de zomer met de gevraagde aanvulling over het westelijk deel van de gemeente te komen, maar wil het Masterplan Maas daar niet voor vasthouden. Dus komt het volgende maand op de agenda van de gemeenteraad.

Niet de eerste keer

Het is overigens niet de eerste keer dat in Maasdriel plannen over de Maas naar buiten komen. Een paar jaar geleden was er nog sprake van een overheidsproject om meer ruimte voor de rivier te maken, onder andere door de oorspronkelijke loop van de Maas rond Alem te herstellen. Dit plan zou gecombineerd kunnen worden met enkele wensen van de gemeente.