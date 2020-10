Maasdriel zet dikke streep onder pijnlijk dossier; besluit over grond wethouder teruggedraaid

KERKDRIEL - De raad van Maasdriel heeft een punt gezet achter de kwestie die het vertrouwen in de Drielse politiek geen goed heeft gedaan. Het buiten de herziening van het bestemmingsplan buitengebied houden van een boomgaard op grond van wethouder Peter de Vries aan de Maasdijk in Rossum moet ongedaan worden gemaakt.

Daarmee komt echt een eind aan de integriteitskwestie die de Maasdrielse raad ruim een jaar in een houdgreep heeft gehad. De emoties liepen daarbij hoog op. Dat begon al in juni 2019, toen de VVD een motie van wantrouwen indiende tegen De Vries (CDA). Hij zou voordeel hebben gehad, meende de partij, van zijn verzoek om de boomgaard op het perceel waar ook zijn huis staat buiten de actualisering van het bestemmingsplan te houden.

Integriteit niet in het geding

Een intern onderzoek, ingesteld door de burgemeester, en een toetsing daarvan door de externe deskundigen Elzinga en De Haan hadden als conclusie dat de integriteit van De Vries niet geschonden was.

Daarmee was de kous nog niet af. Voor de zomervakantie van dit jaar laaiden de emoties opnieuw hoog op, Er volgden twee moties van wantrouwen, nu gericht tegen De Vries én burgemeester Henny van Kooten. Die haalden het niet. De coalitiepartijen wilden er vervolgens met geen woord meer over de kwestie hebben. Het was echter te kort door de bocht om er een onbespreekbaar onderwerp van te maken.

Quote Dit wordt een zaak die ons tot in lengte van dagen zal achtervol­gen als we niet ingrijpen Tom van Engelen, D66 Maasdriel

De partijen kwamen deze zomer tot bezinning, zoals CDA’er Marinus Robbemondt het uitdrukte. Ook Tom van Engelen (D66) was tot de conclusie gekomen dat het een zaak zou worden ‘die ons tot in lengte van dagen zal achtervolgen als we niet ingrijpen’. Hij merkte bij de voorbereiding van een motie dat het CDA met een zelfde soort opdracht aan het college bezig was. Het lukte vervolgens niet om de twee moties samen te voegen. En dus lagen er donderdagavond twee moties. Met exact dezelfde opdracht aan het college, alleen met een andere aanloop er naartoe.

Niet uit te leggen

Op één punt kwamen de overwegingen van de partijen overeen: er was en er is geen ratio voor het besluit om het perceel niet mee nemen in het bestemmingsplan. Oftewel: het is niet uit te leggen waarom dit besluit ooit is genomen. Die conclusie was ook al door de onderzoekers getrokken.

Volledig scherm De bewuste boomgaard aan de Maasdijk in Rossum. © Roel van der Aa

,,Het zou ons een lief ding waard zijn als er een raadsbrede motie komt. Een motie zónder emotie”, gaf Van Kooten de raadsleden mee. Die hadden er vervolgens nog een uur voor nodig om de rafels van hun teksten te knippen om te komen tot de kern van de zaak: het stuk grond moet deel gaan uitmaken van het herziene plan voor het buitengebied.

Vertrouwen in de politiek

,,Elke partij zit op zijn eigen manier in de discussie”, was de uitleg van Van Engelen toen hij kon melden dat er witte rook was voor een raadsbrede motie. In de eerste versie van zijn motie had hij nog gesteld dat het in anderhalf jaar tijd niet gelukt was om tot een breed gedragen oplossing te komen. ‘Terwijl daaraan een grote behoefte is ten gunste van het politieke klimaat en het vertrouwen in de politiek.’ Marinus Robbemondt vulde aan dat het voor het CDA ‘een heel moeilijk proces is geweest’. ,,Het heeft ons veel ellende gebracht.”

Quote We waarderen de moed om terug te komen op zaken die echt fout zijn gegaan Kees van Drunen, PvdA/GroenLinks Maasdriel

Kees van Drunen van PvdA/GroenLinks was zowel opgelucht als verbaasd. ,,Het voelt heel onwezenlijk. In november vorig jaar en in juni van dit jaar bleek het nog een onbegaanbare weg om dit inhoudelijk netjes af te ronden”, zei hij over zijn pogingen om het besluit over de grond terug te draaien. ,,We waarderen de moed om terug te komen op zaken die echt fout zijn gegaan. Ik ben heel blij dat de raad nu dit besluit neemt.”