Maasdriel zet geitenhouder pin op de neus; alleen onderhandelen na ‘betekenisvol gebaar’

Make-up artist Thijmen jaagt dromen na via Videoland-se­rie: ‘Ik hoop op het theater of De TV Kantine’

8 april BRAKEL - Tien make-up artists in spe proberen in de Videoland-serie Glow Up’ hun dromen na te jagen. In een afvalrace voeren zij onder begeleiding van beroemdheden Nikkie de Jager, Roxeanne Hazes en Pernell Kusmus allerlei bijzondere opdrachten uit. Eén van hen is de 19-jarige Thijmen van Heusden uit Brakel. Hij raakte geïnspireerd door het Amerikaanse Saturday Night Live en hoopt later op het flinke boetseerwerk zoals in de TV Kantine of werken voor grote theaters.