Maasdriel ziet ruimte voor bedrijven aan Schoofbandweg

Scheef gezicht na mishande­ling op voetbal­feest Hurwenen, man uit Gameren krijgt werkstraf

6 november ARNHEM/HURWENEN - Een scheef gezicht, en normaal drinken uit een glas of een blikje lukt niet meer. Het is maar de vraag of de jongen, die twee jaar geleden werd mishandeld op een voetbalfeest in Hurwenen, ooit nog helemaal zal herstellen.