Maasdriel zit huisvesters arbeidsmigranten het komende jaar op de huid

Burgemeester Henny van Kooten wil stevig en regelmatig blijven controleren om de huisvesting van arbeidsmigranten in Maasdriel aanzienlijk te verbeteren. En die controles moeten ook leiden tot betere registratie van de mensen die in de gemeente verblijven.

Van Kooten zei dat na bezorgde reacties van de Maasdrielse raad op de eerste resultaten van de eerste Week van de Nachtregistratie, een grote controle die in december en januari is gehouden. Uit die controle bleek dat bij 70 procent van de plekken waar tijdelijke arbeidskrachten verblijven de zaken niet op orde zijn. De raad is geschrokken en wilde weten wat het college in petto heeft om verandering te brengen in die slechte uitkomsten.

Niet in beeld

Van Kooten had eerder deze maand al voorlopige resultaten van de actie bekendgemaakt na vragen van het Brabants Dagblad. De raad kreeg kort daarna de eerste uitkomsten op papier. Er zijn 64 plekken bezocht. Van de 142 aangetroffen arbeidsmigranten staan er 90 niet in het nachtregister en ook niet in de basisregistratie van de gemeente. ‘Dat betekent dat zij voor de gemeente niet in beeld waren’, aldus het bericht aan de raad. ‘Het houdt ook in dat de gemeente hierdoor geen verblijfsbelasting ontvangt en ook geen bijdrage van het rijk.’ Maasdriel loopt hierdoor, zo is de schatting van het college, 45.000 euro mis.

De eerste controle, steekproef eigenlijk, belooft wat voor wat Maasdriel nog te wachten staat. De gemeente heeft ruim 250 adressen op het oog waarvan het vermoeden is dat er arbeidskrachten verblijven. ‘Er lijkt nog volop werk aan de winkel.’

Quote Kennelijk moet je mensen in de portemon­nee treffen om dingen voor elkaar te krijgen Henny van Kooten, Burgemeester Maasdriel

De huisvesters die hun registratie niet op orde hadden of mensen onderdak boden waar dat niet is toegestaan, hebben inmiddels een fikse dwangsom boven hun hoofd hangen als ze hun zaakjes niet op korte termijn voor elkaar hebben. ,,Die adressen gaan we de komende weken opnieuw bezoeken. Kennelijk moet je mensen in hun portemonnee treffen om dingen voor elkaar te krijgen”, legde Van Kooten uit. ,,Daarnaast gaan we het komende jaar ruim 150 plekken voor de eerste keer controleren. Het zal beter worden, geef ons even de tijd. U weet nu wat de controle heeft opgeleverd, later gaan we er dieper op in.”

Regels uitleggen

Om het tij te keren wil Van Kooten een ‘drietrapsraket’ inzetten. Naast het controleren van de onderkomens wil hij de regels die in Maasdriel zijn afgesproken nadrukkelijk uitleggen aan de huisvesters. Zo moet er geen enkele twijfel meer kunnen bestaan over wat wel en niet mag en waar iedereen aan moet voldoen.

De derde trap is dat Van Kooten de publiciteit zal zoeken als er controles zijn geweest. Die combinatie moet in zijn ogen soelaas gaan bieden. ,,Er is over de volle breedte nog winst te behalen op het gebied van goede huisvesting én de registratie van de mensen die er verblijven.”