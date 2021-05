Maasdriel zoekt heil elders; als Zaltbommel niet wil, dan maar samenwerken met andere gemeente

Verdachte van afpersing oud echtpaar: ‘We waren op het verkeerde adres’

23 april ARNHEM/DRIEL/ZALTBOMMEL - Justitie wil dat een 37-jarige Arnhemmer twee jaar de cel in gaat voor een poging afpersing van een bejaard echtpaar in het buitengebied van Driel (Overbetuwe) in september 2020. De mensen moesten 3500 euro betalen en kregen te horen dat er een handgranaat door de ruiten zou gaan als ze de politie inschakelden.