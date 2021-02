Magazine van Cambium College in Zaltbommel is een blijvertje

Vrijspraak voor mishande­ling door ‘onvoldoen­de onderzoek’ van politie

8 februari ARNHEM – Een 22-jarige man uit Zaltbommel, die een cafébezoeker in Ammerzoden een dubbele kaakbreuk zou hebben geslagen, is door de politierechter in Arnhem vrijgesproken. De politie heeft steken laten vallen in het onderzoek, vindt de rechter. Het slachtoffer blijft nu met een financiële strop zitten.