Man (20) aangehouden in onderzoek handgranaat voor appartement in Kerkdriel, spoot met graffiti getal ‘99'

Boerenpick­nick in Bommeler­waard: ‘We komen op plekken waar we nog nooit zijn geweest’

13:30 HEDEL - In de schaduw bij melkveehouderij en boerengolf van de familie Van Zeelst is het heerlijk toeven. De vriendinnen Karin Penders uit Hedel en Vera Broks uit Breda hebben net de restjes van de uitgebreide boerenpicknick verzameld en het afval ingeleverd. ,,We hebben wel een beetje gesmokkeld, we hebben nog maar 0 kilometer gefietst. Maar de picknick was heerlijk met de volle roomboter en de smakelijke kaas. Leuk al die lokale producten. Het is hier super, we zien de koeien hier langslopen.”