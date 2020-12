Man (31) uit Herwijnen opgepakt voor bezit 356 kilo illegaal vuurwerk en verkoop van nog eens 67 kilo

Moorden zonder lijk zijn lastig, maar toch gaan de daders vaak achter tralies

13 december NEDERHEMERT - Ze komen minder voor dan je zou denken. Moordzaken zonder lijk. De afgelopen twintig jaar kwam een handjevol voor de rechter. Met uiteindelijk wel allemaal veroordeling, hoewel een man eerst was vrijgesproken, een tweede later alsnog vrij mocht en een derde dader ongrijpbaar is. Kan Ad (‘de Rat') K., bijna twee jaar geleden opgepakt in Nederhemert, nu ook in dat lijstje? Dat zal niet makkelijk gebeuren, blijkt uit een vergelijking.