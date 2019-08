Man (32) met mogelijk vuurwapen opgepakt in Zaltbommel

Man raakt onwel en botst met auto op rotonde bij Zuilichem

10 augustus ZUILICHEM - Een man is zaterdagmiddag met zijn auto gebotst op de rotonde van de Maas-Waalweg en de Van Heemstraweg ter hoogte van Zuilichem. De man was onwel geraakt en was volgens de politie na het ongeval om zich heen aan het slaan.