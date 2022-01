Man (32) rijdt onder invloed van drugs auto in de sloot en trekt kleding uit tijdens vlucht voor politie in Kerkdriel

Jos van de Wiel en Henk Verkuil verzorgen li­vestreams bij uitvaarten: ‘We doen iets heel moois in deze tijd’

ROSMALEN/KERKDRIEL - ‘Hoeveel uitvaarten we dit jaar hebben gestreamd naar huiskamers of andere plekken? Zeker 250', zegt Jos van de Wiel. ‘Er was zelfs een weekend waar we op vier verschillende locaties uitvaartbijeenkomsten bij de mensen thuis of ergens anders hebben gebracht.’

