Man (33) aangehouden voor afsteken van vuurwerkbommen in Brakel en Zuilichem tijdens jaarwisseling

BRAKEL/ZUILICHEM - Een 33-jarige man uit Zaltbommel is dinsdagochtend aangehouden op verdenking van het afsteken van twee vuurwerkbommen tijdens de jaarwisseling. Toen gingen er in Brakel en Zuilichem vuurwerkbommen af die voor flinke schade zorgden.

Op oudejaarsnacht ging er even na middernacht een vuurwerkbom af op de Burgemeester Posweg in Brakel. De klap was zo hevig dat de ruiten van meerdere huizen sneuvelde en enkele buurtbewoners medische verzorging nodig hadden. Even later werden bewoners van de Nicolaas Hooijkaasstraat in Zuilichem opgeschrikt door een enorme knal, eveneens van een vuurwerkbom. Hierbij raakte een woning zwaar beschadigd, maar raakte niemand gewond. Die mortierbom ontplofte tussen 2.15 en 2.30 uur.

De politie startte een onderzoek naar de toedracht van de bommen. Daarbij riepen ze via Facebook getuigen op om zich te melden. Nadat er meerdere getuigen waren gehoord, kwam de verdachte in beeld. Hij is aangehouden en zit vast voor verder verhoor.

Goed signaal

Burgemeester Peter Rehwinkel van Zaltbommel, die zich meteen na de jaarwisseling kritisch uitliet over de zoveelste onrustige jaarwisseling is de westelijke dorpen van zijn gemeente, zegt desgevraagd: ,,Wij zijn erg blij dat de politie een verdachte heeft aan kunnen houden. Dit is een goed signaal, ook naar de volgende jaarwisseling.”