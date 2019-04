Man (42) uit Waardenburg krijgt werkstraf voor illegaal vuurwerk

Fouten genoeg, maar geen raadsonder­zoek naar ‘geitengate’ Maasdriel

29 maart KERKDRIEL/ROSSUM - Er komt geen uitgebreid raadsonderzoek naar wat er de afgelopen jaren allemaal fout is gegaan in de geitenkwestie in Rossum en Hurwenen. Niet dat er niet genoeg fouten zijn gemaakt, daar is iedereen het in de Maasdrielse politiek het over eens. Een gemeentelijke ‘parlementaire enquête’ zou echter kostbaar zijn en zeer tijdrovend.