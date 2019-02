Man (49) uit Nederhemert aangehouden in 17 jaar oude vermissingszaak Patrick van Dillenburg

NEDERHEMERT - Een 49-jarige man uit Nederhemert is dinsdag aangehouden door de Amsterdamse recherche. De man wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de vermissing van Patrick van Dillenburg, die sinds 2002 niet meer is gezien. De politie gaat er vanuit dat Patrick niet meer leeft.

De toenmalige 38-jarige Patrick van Dillenburg raakte op 2 januari 2002 vermist vanaf de Willemsstraat in Amsterdam. Op die betreffende avond was hij thuis bij zijn vriendin, toen hij een telefoontje kreeg. Van Dillenburg vertelde zijn vriendin dat hij even weg moest, maar kwam nooit meer terug.

In het onderzoek naar zijn vermissing kwam naar voren dat Van Dillenburg mogelijk betrokken is geraakt bij een drugsgerelateerd conflict. Ondanks dat er toentertijd meerdere tips binnenkwamen over zijn vermissing, lukte het de recherche niet om erachter te komen waar Patrick was.

Ultieme poging

Het Openbaar Ministerie en de Amsterdamse recherche besluiten een ultieme poging te doen om alsnog meer duidelijkheid te krijgen, wat resulteerde in de aanhouden van de 49-jarige verdachte uit Nederhemert.

De verdachte zit in alle beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Wat de verdachte precies heeft te maken met het cold case-onderzoek, is nog onduidelijk.

Beloning

Of de politie de 49-jarige verdachte uit Nederhemert al langer in het vizier had, is nog onduidelijk. ,,We kunnen niet veel vertellen over de aanhouding omdat de verdachte in alle beperkingen zit, maar het is wel interessant om te kijken of we nu meer informatie kunnen krijgen van mensen over eventuele andere verdachten", laat een woordvoerder van Politie Amsterdam weten.