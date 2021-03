Man buiten westen aangetroffen bij skatebaantje in Kerkdriel

Wat is het belang­rijkst bij verfraaien van de Soepkom? Maasdriel vraagt het de mensen in Hedel

16 maart HEDEL - Moet de waterkwaliteit van de Soepkom in Hedel omhoog? Of is dat te veel moeite en is het zinvoller om geld en energie te steken in bijvoorbeeld struinroutes en oplaadpalen voor fietsen en auto's? Bewoners van Hedel kunnen de gemeente Maasdriel laten weten wat ze belangrijk vinden voor het gebied.