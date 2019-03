Man gewond bij botsing tijdens inhaalmanoeuvre in Bern bij Wijk en Aalburg

Trapveldje Brakel op stel en sprong ontmanteld vanwege de veiligheid

16 maart BRAKEL - De gemeente Zaltbommel heeft vrijdag op stel en sprong het trapveldje aan de Vrijheidslaan in Brakel ontmanteld. Volgens wethouder Kees Zondag was dat nodig omdat een erg onveilige situatie was ontstaan. ,,De boel was vlak daarvoor door de plaatselijke jeugd gesloopt, en wij willen niet het risico lopen dat een kind op een afgebroken paal valt. Wij zijn als gemeente verantwoordelijk.”