Man kiest kortste route naar Den Bosch en fietst over N322

Houden risicobe­drij­ven zich wel aan de regels? De provincie heeft er te weinig zicht op

6:12 ZALTBOMMEL - In Gelderland zijn 210 bedrijven die een risico kunnen zijn voor hun omgeving. Of zij zich allemaal aan de regels houden is nog maar de vraag. De provincie houdt dat namelijk niet goed genoeg in de gaten.