Man overlijdt na val in water in Heesselt

Politie vindt geen wapens, maar wel andere illegale spullen tijdens controle van 200 auto's in Maasdriel

17 mei MAASDRIEL - De politie heeft in de nacht van zondag op maandag ongeveer 200 auto's gecontroleerd in Maasdriel vanwege beschietingen op woningen. Daarbij zijn geen wapens gevonden en is ook niemand aangehouden.