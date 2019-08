Man raakt onwel en botst met auto op rotonde bij Zuilichem

Velddriel huldigt wereldkam­pi­oen BMX Twan van Gendt

7 augustus VELDDRIEL - De kersverse wereldkampioen BMX Twan van Gendt uit Kerkdriel wordt zaterdag 10 augustus om 19.00 uur gehuldigd in dorpshuis De Boxhof in Velddriel, de woonplaats van zijn ouders. Hij behaalde zijn titel op 27 juli in Heusden- Zolder in België.