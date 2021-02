Man trapt verkeerde pedaal in en rijdt tegen Albert Heijn-gevel in Zaltbommel

Tessa van D., die vast zit voor betrokken­heid bij moord op makelaar, vraagt rechter om vrijlating op korte termijn

18 februari DEN HAAG - Tessa van D. (33) uit Brakel, die in België is veroordeeld tot 28 jaar cel vanwege de betrokkenheid bij een moord op een makelaar, vraagt de Nederlandse rechter om op korte termijn vrij te komen. Ze vindt dat ze recht heeft op de strafkorting die ze van de Belgische rechter gekregen zou hebben. Omdat ze in Nederland haar straf uitzit, dreigt ze echter zes jaar langer vast te zitten.