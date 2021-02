Man uit Hedel opnieuw voor de rechter wegens drugs; voorwaardelijk cel én werkstraf

De politie, die aanvankelijk alleen naar het identiteitsbewijs van de Hedelnaar vroeg, zag dat de man een ploertendoder voorin de auto had liggen, een flexibele stok met een loden knop aan het uiteinde. ,,Die had ik gewoon een keer voor de lol gekocht”, verklaarde de 21-jarige het illegale wapenbezit bij de rechter.

Xtc en hennep

De 15 xtc-pillen die de politie vervolgens vond, had hij voor vrienden gekocht. ,,We zouden dat weekend een feest hebben”, verklaarde hij. Dat hij in de pillen handelde, ontkende de man met klem. De hennep, die ook in de auto werd gevonden, was wel voor handel bedoeld, gaf hij toe. Het bewijs daarvoor kwam op een presenteerblaadje: terwijl de politie de telefoon van de Hedelnaar controleerde, sprong er net een berichtje in beeld: ‘Yo, heb je 5 gram?’