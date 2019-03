Man valt van dak caravan op camping De Rietschoof in Aalst en raakt gewond

Cambium College en bedrijfsle­ven in hun nopjes met 1,4 miljoen subsidie voor techniek

23 maart ZALTBOMMEL - Het technisch onderwijs in de Bommelerwaard is belangrijker dan ooit, want in het bedrijfsleven is een gierend tekort aan personeel. Het Cambium College in Zaltbommel zet hier al jaren vol op in maar kan nu een tandje bijzetten, dankzij een overheidssubsidie van 1,4 miljoen euro.