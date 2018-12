Man, vrouw en kind met vuurwapens bedreigd bij woningoverval in Zaltbommel

VideoZALTBOMMEL - De bewoners van het huis aan de Thorbeckestraat in Zaltbommel dat zaterdagnacht werd overvallen, zijn door drie gemaskerde mannen bedreigd met vuurwapens. Onder hen was ook een kind. De 43-jarige bewoner raakte gewond. Twee van de drie overvallers zijn aangehouden.

Volledig scherm Klopjacht na woningoverval in Zaltbommel. © Bart Meesters Volgens de politie werd het gezin overlopen door drie gemaskerde mannen, toen zij net waren thuisgekomen. De overvallers hadden vuurwapens bij zich, waarmee vader, moeder en kind werden bedreigd. De 43-jarige man van het gezin raakte lichtgewond. Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld, wordt niet direct duidelijk uit het bericht van de politie.



Toen een van de overvallers de woning verliet, kwam de politie net aan in de Thorbeckestraat. Bij deze eerste confrontatie werden schoten gelost door de politie. Desondanks wisten de overvallers in een auto te ontkomen.

Die auto werd langs de A2 teruggevonden. De overvallers hadden het voertuig achtergelaten op de vluchtstrook, in de buurt van tankstation De Lucht. Daar werd al snel een eerste verdachte aangehouden. Een tweede verdachte werd enige tijd later ook aangehouden, nadat hij probeerde een lift naar Tilburg te regelen. Deze tweede verdachte had schotwonden in zijn been en is naar het ziekenhuis gebracht.

De aangehouden verdachten zijn 24 en 25 jaar oud. De politie is nog op zoek naar de derde overvaller.

Volledig scherm Klopjacht na woningoverval in Zaltbommel. © Bart Meesters

Politiehonden

De politie was zaterdagnacht massaal op de been in verband met de woningoverval. Zo werden weilanden rond de De Lucht afgezet in verband met de zoektocht naar de overvallers. Daarbij werden ook politiehonden gebruikt om sporen te zoeken en een arrestatieteam was paraat om de vuurwapengevaarlijke verdachten aan te houden. De politie wilde ook een helikopter inzetten, maar door het slechte weer was dat niet mogelijk.

Onderzoek

De vluchtauto van de overvallers is in beslag genomen door de politie. In de buurt van waar deze stond op de A2 en in de buurt van de woning in de Thorbeckestraat zijn verschillende spullen veiliggesteld voor het onderzoek. Om wat voor spullen het gaat is niet duidelijk.

De politie probeert in contact te komen met getuigen die mogelijk iets gezien hebben van de overval.