Mannen met bibakmutsen rennen door Zaltbommel: Opsporing Verzocht maakt reconstructie van woningoverval

Dit programma besteedt dinsdagavond 16 april aandacht aan de woningoverval in de Thorbeckestraat in Zaltbommel. Deze werd vorig jaar in de nacht van 1 op 2 december gepleegd. De politie schoot daarbij op de daders, maar deze wisten toch te ontsnappen.

Schotwond

Later in de nacht werd de vluchtauto teruggevonden op de snelweg A2 ter hoogte van Bruchem, vlakbij De Lucht. Na een klopjacht werden twee uit Tilburg afkomstige daders aangehouden. Een van de twee had een schotwond in zijn been, van een in de Thorbeckestraat afgevuurde politiekogel.



De twee Tilburgers zitten nog vast, maar de politie vermoedt dat er nog twee personen bij de overval betrokken waren. Via Opsporing Verzocht wordt nu de hulp van het publiek ingeroepen. Woensdag is een reconstructie van de overval gemaakt. Opsporing Verzocht begint dinsdag 16 april om 20.30 uur op NPO1.