Marathonles voor Serious Request: leerlingen De Pollenhof halen 2700 euro op

HEDEL - Kipcorns en friet eten op school, dat doe je niet elke week. Voor de leerlingen van de groepen 5, 6 en 7 van basisschool De Pollenhof in Hedel was de gezamenlijke maaltijd dinsdagavond onderdeel van de marathonles voor Serious Request.

Met zijn allen bleven ze 24 uur op school om geld in te zamelen voor Serious Request, de jaarlijkse actie van 3FM. De Pollenhof-kinderen waren goed voor 2700 euro. Twee jaar geleden hield de basisschool ook al een actie voor Serious Request.

Slapen op school

Na de friet volgde een film en natuurlijk bleef iedereen op school slapen. De lessen van woensdagochtend hadden ze er dinsdag al op zitten, dus na het ontbijt mochten ze naar huis. Om daar misschien nog wel een paar uurtjes bij te slapen.

De opbrengst inleveren bij het Glazen Huis gaat niet meer. In plaats daarvan lopen teams van DJ's een week lang door het land. ,,Dus we maken het geld gewoon over", aldus juf Gonnie van Genderen van groep 6.

Op verzoek van leerlingen