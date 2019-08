Marinus Robbemondt nieuwe fractievoorzitter van CDA Maasdriel

Illegaal opgeslagen kunstgras op transport van Velddriel naar Amsterdam

28 augustus VELDDRIEL - In Velddriel is een begin gemaakt met het afvoeren van versleten matten kunstgras die in Velddriel en Hedel illegaal lagen opgeslagen. Het gaat om een partij van tien miljoen kilo die afkomstig was van Tuf Recycling in Dongen. De bestemming van de matten is een nieuw kunstgrasverwerkingsbedrijf in Amsterdam.