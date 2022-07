Mark krijgt heldenpenning voor het redden van zijn vriend uit ondergelopen auto: ‘Ik kreeg de ramen maar niet kapotgeslagen’

Kortduren­de opvang asielzoe­kers in sporthal De Ring; Zaltbommel helpt om druk op Ter Apel te verminde­ren

ZALTBOMMEL - Sporthal De Ring in Zaltbommel is door de gemeente beschikbaar gesteld voor kortdurende crisisnoodopvang van asielzoekers. De ruimte wordt sober ingericht om vanaf maandag 18 juli maximaal 65 mensen onderdak te bieden. De opvang is tot uiterlijk 1 oktober.

14 juli