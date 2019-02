Maximumsnelheid op bredere Maasdijk Aalst gaat omlaag

AALST - De weg op de Maasdijk ter hoogte van de steenfabrieken in Aalst wordt een stuk breder. En de maximum snelheid gaat omlaag naar 60 kilometer per uur.

De oplossing voor de verkeersproblemen op de Maasdijk in Aalst is nu toch echt in zicht. De weg wordt breder, zodat er meer ruimte komt voor het vrachtverkeer dat naar de steenfabrieken van MBI en de Rijswaard moet. De extra meters asfalt komen buitendijks. Dat schrijft het Zaltbommelse college aan de gemeenteraad.

Twee wielen in de berm

Het is al jaren een probleem, het verkeer op de smalle Maasdijk in Aalst. De weg is nu te smal voor de vrachtverkeer dat van en naar de steenfabrieken rijdt. Een tegenligger moet met twee wielen de berm, wat steeds weer voor schade zorgt. Bovendien is de situatie onveilig voor langzaam verkeer zoals fietsers.

Een oplossing is al jaren gewenst, maar liet door allerlei omstandigheden op zich wachten. Zo had de gemeente Zaltbommel de hoop dat ook Waterschap Rivierenland mee wilde betalen. De weg ligt immers op een dijk. Maar het waterschap gaf niet thuis. Het verbreden van de weg kost volgens berekeningen van bureau Royal Haskoning 600.000 euro. Beide steenfabrieken dragen ieder een ton bij, waardoor er 400.000 euro overblijft voor de gemeente. Dat geld is al voor dit project gereserveerd.

Parkeerplaatsen

Het plan dat er nu ligt, heeft de goedkeuring van de twee steenfabrieken. Ook is het besproken met de dijkbewoners. Volgens het college is het overgrote deel van de omwonenden akkoord. Behalve een breder wegdek, voorziet het plan ook in de aanleg van parkeervakken aan de kant van de woningen, zodat geparkeerde auto's niet meer op straat staan. Om de brede weg veilig te houden, gaat de maximumsnelheid omlaag van 80 naar 60 kilometer per uur.

De voorbereidende werkzaamheden beginnen deze zomer. Eerst wordt buitendijks grond gestort. Omdat dat in moet klinken, komt de nieuwe weg er pas volgend jaar op. Zowel de omwonenden als de steenfabrieken worden op de hoogte gehouden van de werkzaamheden.

Hoogwater