ME beëindigt groot illegaal feest onder spoorbrug langs A2

interview De wereldbur­ger die uitgroeide tot Nederlands beste volleybal­ler verwacht veel van WK: ‘Dat is toch wat je wil?’

Hij groeide op in Namibië, heeft wortels in Tsjaad, speelde in Italië, Polen, Frankrijk en pas nog in Iran. Maar de volleyballoopbaan van Oranje's sterspeler begon ooit in een dorpje bij Zaltbommel. Nimir Abdelaziz (30) over cashen in Teheran, zijn fraaie toekomst in Turkije en het naderende WK.

27 augustus