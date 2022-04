Mede-oprichtster Corsoclub Neerijnen een van de dertien met een lintje in West Betuwe

WAARDENBURG - Dertien onderscheidingen had burgemeester Servaas Stoop van West Betuwe te verdelen. Eén inwoner krijgt zijn onderscheiding op een later tijdstip. Een selectie uit de lintjes in de voormalige gemeente Neerijnen.

Petra van Kuilenburg uit Waardenburg was in 2000 mede-oprichter van de Corsoclub Neerijnen. Ook was ze vrijwilliger bij voetbalclub WNC, bij de Stichting Jeugd en Jongeren in Neerijnen en bestuurslid van de Oranjevereniging Waardenburg-Neerijnen.

In 2005 richtte ze Gemeente Belangen Neerijnen op. Later werd dat Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe. Vanaf 2006 is Van Kuilenburg lid van de gemeenteraad. Wat ook wordt gewaardeerd is dat ze jarenlang mantelzorger was van haar ouders.

Kerkorgel

Martine Trappenburg-Verspuij uit Hellouw verrichte vanaf 1979 allerlei taken bij de hervormde gemeente Hellouw. Vanaf 1981 was ze bovendien op het kerkorgel te horen. Sinds 1986 is ze presidente van de plaatselijke afdeling van de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage. Zij is sinds 1996 vrijwilliger bij Zorgcentrum De Wittenberg in Haaften. Jarenlang organiseerde zij de collecte voor het Fonds Gehandicaptensport.

Johanna Wassink-Elemans uit Hellouw is vanaf 1977 vrijwilliger en secretaris van de IJssportvereniging Alblasserwaard. Ook was zij jarenlang bestuurslid en vrijwilliger bij de Gorinchemse IJsclub en secretaris en vrijwilliger bij het Christelijke Showcorps Gorcum. Vanaf 1990 is Johanna Wassink penningmeester en vrijwilliger bij de Ontmoetingskerk Gorinchem.

Zangvereniging

Wim den Boestert uit Opijnen is al ruim een halve eeuw vrijwilliger bij zangvereniging Crescendo in zijn dorp. Vanaf 1990 is hij vrijwilliger bij de hervormde gemeente Opijnen. Hij is ook beheerder van het hervormd centrum Maranatha en hij helpt helpt bij met het schoonmaken van de kerk. Hij ondersteunt diverse personen met vervoer en het bieden van een luisterend oor.



