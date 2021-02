Meer controles op ondermijning op lokale bedrijventerreinen

Hennep en drugslab

Op de BD Drugskaart Bommelerwaard is te zien dat er de afgelopen jaren regelmatig sprake is geweest van criminaliteit op bedrijventerreinen in de Bommelerwaard. Voorbeelden in Zaltbommel zijn een hennepkwekerij met 33.000 plan in 2015 op het Van Voordenpark, een growshop en een grote partij hennep op hetzelfde terrein in 2018. Wietkwekerijen op De Ooijk in 2015 en 2018 en een groot drugslab aan de rand van De Wildeman.